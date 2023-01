Federica Pellegrini: “Io e Matteo ci sentiamo ancora 16enni”

La coppia, che si è sposata l’anno scorso, ha trascorso il Capodanno alle Maldive in una sorta di luna di miele. Al quotidiano La Repubblica la campionessa racconta la sua nuova vita da moglie: “Io e Matteo ci sentiamo ancora 16enni”. Si vocifera che sia incinta, ma la 34enne taglia corto: "Ma va, non ci stiamo proprio pensando". E sui social sorniona scrive: “Solo i barman sanno la verità”.

La nuova vita da donna sposata



Dalle nozze ad ora non è cambiato molto per Federica Pellegrini e Matteo Giunta che già convivevano da un po’. “Matteo è il solito pantofolaio, mi aveva già preparata a questo. La logistica è la stessa, impegni e lavoro, amici, ultimamente ci vediamo qualche volta a cena anche con Sofia Goggia a Verona. Non grandi stravolgimenti, ma c'è più magia” confessa la Pellegrini che ricorda il giorno del sì come il più bello, emozionante e divertente.

Luna di miele alle Maldive



Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno trascorso il Capodanno alle Maldive, una specie di luna di miele tardiva. "C'ero già stata sette anni fa, ma devo dire che stavolta mi è piaciuto molto più. Abbiamo fatto amicizia con Pecco Bagnaia e la sua compagna, non ci conoscevamo, si sono trasferiti a Pesaro più o meno quando Matteo la lasciava per Verona. Siamo stati tre ore in acqua ogni giorno, peccato che ci siamo dimenticati la telecamera” racconta la Pellegrini. Nonostante le acque paradisiache, la ex nuotatrice olimpica ancora ha paura del mare: “Un po' di blu l'ho visto e ci sono anche stata dentro, ma sempre con la barriera corallina da un lato, non mi avventurerei dritto per dritto al largo, non mi sentirei a mio agio, preferisco stare in superficie".

Pancino sospetto?



In costume o vestita, Federica Pellegrini ha attirato gli sguardi dei fan a caccia di un pancino sospetto. Si vocifera che sia in dolce attesa di un bebè da Matteo Giunta. La mamma della campionessa, Cinzia Lionello, pare che da un po’ voglia diventare nonna: “E’ lì che aspetta da un anno e mezzo. E aspetterà ancora", replica Federica. Eppure, lei e Giunta staranno pensando di avere un bambino… "Non per ora. Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare" taglia corto Fede.

Una scuola nuoto per giovani



Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in attesa di allargare la famiglia, si dedicano ai progetti di coppia. “Con Matteo vogliamo mettere su una nostra Academy del nuoto per i più giovani, non sarà a Verona, ma in un luogo a noi molto caro, un po' casa nostra" rivela la ex nuotatrice. "Vorremmo partire quando finiscono le scuole con tre settimane di full immersion divise per età dei partecipanti. Ci sarà palestra, corsia e altre attività".

