Federica Pellegrini sceglie l'abito da sposa: le nozze con Matteo Giunta si avvicinano

La data non è stata ufficializzata, ma non manca poi molto prima che diventino marito e moglie. Il tempo passa in fretta e la campionessa di nuoto dà il via ai preparativi con la scelta dell'abito da sposa. L'ex nuotatrice ha deciso di portare i follower nel camerino dell'atelier, per qualche piccola anticipazione. La curiosità è alle stelle.

"Alla ricerca...." scrive Federica sui social mostrando alcuni capi esposti nello showroom. Inquadra abiti luccicanti e spumeggianti, si intravedono sia vestiti con pompose balze di tulle che linee dritte e minimal. Bianco, certo, ma anche qualche vestito colorato probabilmente destinato alle damigelle. Non svela altro, ma tanto basta per far venire l'acquolina in bocca ai suoi follower.

Il desiderio della Pellegrini è di sposarsi in primavera, quindi ci sarà ancora più o meno un anno di attesa prima di vederla dire sì a Giunta. Hanno aspettato quattro anni per uscire allo scoperto come coppia e poi è stato tutto un turbinio di emozioni, con l'addio al nuoto agonistico e la più romantica delle proposte di matrimonio in una location esclusiva a Venezia. Ora non resta che organizzare tutto nei minimi dettagli per un giorno che sarà indimenticabile. Qualunque abito da sposa sceglierà, Federica sarà sicuramente... Divina.

Potrebbe interessarti anche: