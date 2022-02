Federica Pellegrini cotta a puntino, cena d'amore con Matteo Giunta

Ormai a un passo dalle nozze, i due non nascondono più il loro amore e non sfuggono ai paparazzi del settimanale Chi, che li hanno sorpresi abbracciati nella notte milanese e poi seduti al tavolo di un locale. Complici e affiatati tra baci e sorrisi d'intesa, proprio una coppia d'oro.

Federica e Matteo, insieme dal 2018, vivono insieme a Verona ma sono spesso a Milano visti gli impegni televisivi di lei. Con l'addio al nuoto agonistico, per la Divina si è aperta una nuova vita, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Finché sono stati legati da un rapporto professionale, lei e il suo ex allenatore hanno tenuto segreto il loro amore ma adesso via libera a baci e coccole in pubblico.



Tra una chiacchiera, un piatto di pesce e un sorso di un cocktail (margarita per lei, americano per lui) si pianificano le nozze. Giunta ha chiesto la mano della Pellegrini durante un weekend romantico a Venezia e lei non ci ha pensato due volte a dire di sì. L'appuntamento all'altare è rimandato al 2023 perché Fede desidera sposarsi in primavera, e per quella di quest'anno sarebbe stato impossibile organizzare quello che si preannuncia già come un matrimonio da favola.

