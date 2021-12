Federica Pellegrini e Matteo Giunta progettano il futuro: viaggi, figli e nozze

Una fine, ma anche un nuovo inizio per Federica Pellegrini che a Riccione ha dato l'addio al nuoto. Fuori dalla vasca però la aspetta un futuro radioso, a cominciare dalle nozze in programma con Matteo Giunta . Il desiderio è quello di mettere su famiglia, avere figli ("basta che siano sportivi" dice lui), fare un viaggio intorno al mondo... sempre insieme, l'uno accanto all'altra.

Al termine della sua ultima gara, Federica ha postato sui social una serie di scatti per celebrare il momento. Tra gli abbracci con i genitori, il tuffo con Giovanni Malagò, i tifosi sugli spalti e le colleghe/rivali in acqua, spicca quel bacio con Matteo, più unico che raro per una coppia così schiva e attenta alla privacy come sono sempre stati loro. Per anni hanno nascosto il loro sentimento, ma una volta usciti allo scoperto vogliono recuperare il tempo perso.

Giorni fa la Pellegrini e Giunta si sono lanciati in un siparietto social con il quale hanno raccontato ai fan i dettagli del loro amore, proprio quelli che si erano ben guardati dal far trapelare. Federica ha fatto la prima mossa, Matteo ha dato il primo bacio. Ed è sempre lui ad aver fatto la proposta di nozze. Al Corriere della Sera ha raccontato: "Ho scelto Venezia perché è bellissima, è romantica e Fede ce l’ha nel cuore. Dopo il ristorante dovevamo percorrere una piccola via e sbucare in piazza San Marco dove le avrei fatto la fatidica domanda. Ma ho temuto paparazzi, e allora ho cambiato idea... Gliel’ho detto in albergo, è stato bello e semplice".

Nel loro futuro c'è in programma un viaggio intorno al mondo, ma prima uno alla scoperta dell'Italia insieme ai loro amati cani. E poi sarà tempo di pensare ai figli. Federica rivela alla Gazzetta dello Sport che le piacerebbe se sua figlia diventasse una nuotatrice: "Spero che con i geni buoni dell’una e dell’altro, qualcosa di buono penso uscirà". Matteo dice al Corriere della Sera, a proposito dello sport: " L’importante è che ne facciano uno, che ne sperimentino tanti, perché lo sport è una scuola di vita, e che si divertano". Ora li aspetta una vita insieme, dei bambini (che alla Pellegrini piacerebbe vedere in vasca), viaggi intorno al mondo in compagnia dei loro quattro cani. I dettagli del matrimonio non sono stati organizzati, ma il futuro di Federica e Matteo è già scritto.

