Federica Pellegrini innamorata a Venezia, che baci con Matteo Giunta

Non fanno programmi per il futuro, anche se Federica non esclude la possibilità di mettere su famiglia insieme a Matteo. Per ora si godono la spensieratezza che mancava al loro rapporto, la libertà di baciarsi in pubblico e di passeggiare mano nella mano. Hanno tenuto nascosta per anni la loro relazione per non mescolare vita privata e lavoro (lui era l'allenatore di lei) e tenere lontano il gossip dallo sport. Ma ora che si sono dichiarati ufficialmente non si fermano più.

Hanno entrambi scelto il total black per la loro passeggiata veneziana. Giunta in jeans strappati e chiodo di pelle, la Pellegrini in trench e stivali cuissard. Fanno shopping, pranzano al ristorante, si fermano per un caffè e visitano chiese e palazzi scattandosi selfie e abbracciandosi... proprio come una qualunque coppia di piccioncini in luna di miele nella città più romantica al mondo.

