Federica Pellegrini festeggia 33 anni, il fidanzato “si lascia andare”

Gli auguri di compleanno social e un selfie di coppia, felici e sorridenti mentre sono seduti a mangiare sushi a Tokyo per festeggiare il compleanno. Matteo Giunta posta per la prima volta una foto con la fidanzata Federica Pellegrini. Lei compie 33 anni, ha appena detto addio alle gare olimpiche e ufficializzato la relazione con il suo allenatore. “Ormai ti stai lasciando andare” replica la nuotatrice facendo intendere che il loro amore ormai è sdoganato a tutti gli effetti, anche social.

E’ la prima volta che Matteo Giunta, riservato e non troppo social, pubblica una fotografia che lo ritrae con Federica, non in veste di allenatore e nemmeno in squadra. Questo compleanno è speciale perché finalmente non devono più pensare ai loro ruoli sportivi, ma solo lasciarsi andare alle emozioni. Federica Pellegrini lo ha confessato con le lacrime e la commozione davanti alle telecamere: “E’ stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale. Spero lo sia anche nel futuro”.

Giunta ha aspettato un po’ prima di scrivere, poi però ha fatto una bellissima dedica alla sua atleta del cuore: “Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile, mi hai fatto provare emozioni indimenticabili. Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente. Ogni volta che sei “caduta”, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ciò che era tuo… sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo. Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella…”. E la pagina dell’amore è già aperta…

Leggi Anche Federica Pellegrini scatenata in un balletto social dopo l'addio alle Olimpiadi

Federica Pellegrini: “Matteo Giunta è il mio compagno di vita” Tgcom24 1 di 17 IPA 2 di 17 IPA 3 di 17 IPA 4 di 17 IPA 5 di 17 IPA 6 di 17 IPA 7 di 17 IPA 8 di 17 IPA 9 di 17 IPA 10 di 17 IPA 11 di 17 IPA 12 di 17 IPA 13 di 17 IPA 14 di 17 IPA 15 di 17 IPA 16 di 17 IPA 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: