Federica Pellegrini scatenata in un balletto social dopo l'addio alle Olimpiadi

"#ByebyeTokyo, #GoodMorningItaly". Federica Pellegrini saluta le Olimpiadi condividendo su Instagram un esilarante balletto eseguito in camera insieme a Martina Carraro. "Come promesso" ha scritto la nuotatrice nel vidoepost. Diventato virale in poche ore.

Entrambe in shorts e giacca azzurri, cappuccio in testa, occhiali da sole, le due ragazze si muovono perfettamente sincronizzate sui passi di danza, fino alla presa finale di Federica che esulta prima di concludere il balletto e il video. "Tokyo gangsta life" ha scritto la Divina. Aggiungendo: "Come promesso". Ultimo video dell'avventura a Tokyo: altre volte la nuotatrice ha condiviso balletti in camera e sotto la doccia.

I follower: "Rubate al nuoto sincronizzato". Immediati i commenti dei fan. "Rubate al nuoto sincronizzato" ha scritto un utente. "Wow!!! Altro che Broadway!" ironizza un altro. E ancora: "Hai già trovato il futuro dopo questi 20 anni di carriera strepitosa", "Pronta per Ballando con le stelle", "Italia got's talent come concorrente? Perché no".

L'addio alle Olimpiadi - "Sono molto serena per quello che mi aspetta" ha detto la Pellegrini dopo la staffetta azzurra 4x100 mista femminile che ha chiuso la finale di Tokyo al quinto posto. Aggiungendo fiduciosa: "Non vedo l'ora che cominci il dopo".