Federica Pellegrini, nozze in vista? “Matteo Giunta è il mio compagno di vita”

Dopo l’impresa sportiva a Tokyo, la dichiarazione d’amore e il profumo di fiori d’arancio. Federica Pellegrini chiude settima la sua quinta Olimpiade entrando nella storia, ma la nuotatrice cambia velocemente pagina e lascia tutti di stucco con una dichiarazione d’amore per il suo allenatore Matteo Giunta, col quale fa coppia da diversi anni. “E’ stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro” ha detto la Divina.

"Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa" ha detto la nuotatrice dando l’addio olimpico e ufficializza per la prima volta il legame con Matteo: “La priorità era tenere l'immagine dell'allenatore e dell'atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo".



Aveva detto già tempo fa che una volta chiuso con le gare, si sarebbe dedicata alla famiglia. La sua famiglia. Aveva il desiderio di diventare madre. E ora la dichiarazione d’amore per Matteo, col quale è legata da diverso tempo non solo per motivi sportivi, apre la strada a nuovi progetti per la Divina. Il suo storico ex Filippo Magnini è diventato papà da un anno e si è sposato con Giorgia Palmas, Federica potrebbe seguire il suo percorso e dedicarsi a una nuova sfida fuori dall’acqua.

