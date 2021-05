Federica Pellegrini, dopo l’argento in vasca: balletto a luci rosse in camera

Un balletto di emozioni in vasca in cui dimostra di essere ancora e sempre “Divina”. Per soli due centesimi non si regala l’oro a Budapest, ma con il suo argento Federica Pellegrini è già proiettata alle Olimpiadi di Tokyo. A fine gara gli abbracci con Matteo Giunta, il suo fidanzato-allenatore, ma poi in camera si scatena con le compagne nuotatrici in un balletto a luci rosse imperdibile.

“Mamma, sono ancora viva”, aveva detto subito dopo la gara Federica, che per un soffio non ha preso l’oro ma che ha capito che è pronta per competere alla grande. “Sei stata bravissima” le ha detto il fidanzato Matteo Giunta, con cui si è stretta in un abbraccio dolcissimo. Ma poi è il momento di stemperare l’emozione, di rilassarsi e lasciarsi andare nel suo… “stile”!

Balla con Martina Carraro dietro la regia di Sara Franceschi. Le nuotatrici azzurre hanno portato a casa tante medaglie e ora festeggiano. “Danc/ger” è il titolo del filmato ballerino della Pellegrini con le amiche e Fede spiega: “Facciamo le nuotatrici, non potete capire quanto ci abbiamo messo”. Il risultato è sexy e divertente con le due atlete intente a improvvisare uno show in camera con tanto di mise sensuale. Federica indossa solo la casacca del pigiama rosa di seta lasciando nude le gambe, mentre Martina indossa il pantalone e si muove con il reggiseno a vista. A riprendere il tutto c’è Sara Franceschi. Sfoglia la gallery e non perderti neppure un secondo della danza da camera…

