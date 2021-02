Un tuffo nella neve in costume, Federica Pellegrini da brividi! Tgcom24 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 3 di 24 Instagram 4 di 24 Instagram 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Cosa si fa per una foto social” ha scritto nelle Stories dove ha postato i fotogrammi del suo shooting innevato in costume. E’ uscita dall’edificio che ospita la piscina olimpionica e con le infradito ai piedi è entrata con nonchalance nella neve gelida. Il viso agghiacciato e le pose plastiche sono durati pochi minuti, giusto il tempo di scattare qualche foto per i follower. E poi via di corsa a… riscaldarsi in acqua!

Nelle immagini non si vede il suo allenatore, ma c’è da scommettere che sia stato proprio Matteo Giunta, suo compagno non solo di scorribande ma anche di vita, a scattarle il servizio fotografico da brivido. E sarà stato lui a surriscaldare la nuotatrice prima e dopo la vasca in terra catalana.

