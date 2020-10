Per Federica Pellegrini una serata romantica con Matteo Giunta: la coppia esce allo scoperto

Una romantica cena a due, guardandosi negli occhi; una passeggiata tenendosi per me o stando quasi abbracciati. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sembrano non avere più voglia di nascondersi. Dopo tre anni di voci sulla loro relazione, "Chi" ha immortalato i due in atteggiamenti che sembrano essere consapevolmente rivelatori. Le foto saranno sul numero in edicola dal 7 ottobre.