Federica Pellegrini sirena sexy: sott'acqua mostra il lato B

Che l'acqua sia il suo elemento naturale non è una novità: è a mollo che Federica Pellegrini dà il meglio di sè. Dopo aver fatto incetta di successi nelle piscine di tutto il mondo, ora è partita alla conquista degli abissi. In vacanza in Sardegna, come una vera sirena esplora i fondali e sui social condivide gli scatti più belli, con il suo corpo perfetto messo in risalto dal bikini.