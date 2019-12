Federica Pellegrini e Matteo Giunta abbracciati sul red carpet, è amore?

Ai Gazzetta dello Sport Award tutti gli occhi sono puntati su di loro. Federica Pellegrini e Matteo Giunta posano insieme sul red carpet e riaccendono i pettegolezzi sulla loro storia d'amore. Sono bellissimi, sorridenti e affiatati, accoppiati perfettamente anche nell'outfit. In platea siedono uno accanto all'altra e non smettono di sorridere.

La Pellegrini è stata nominata "donna dell'anno" e Matteo è sempre al suo fianco: in vasca (lui è il suo allenatore), nel tempo libero e agli eventi mondani. Da tempo si vocifera di una relazione tra i due, loro non sono mai usciti allo scoperto ma, allo stesso tempo, non hanno fatto nulla per nascondere un evidente feeling che li lega. Anche alla serata di gala a Milano sono sembrati particolarmente affiatati, facendo accendere una volta di più il gossip su di loro...

