Federica Pellegrini con Matteo Giunta sul primo red carpet di coppia

Belli, innamorati e felici sul primo red carpet da coppia. Federica Pellegrini finalmente esce allo scoperto con il suo allenatore Matteo Giunta. Al gala dei “Meravigliosi”, giunto alla quinta edizione e organizzato dalla Federazione italiana di nuoto per festeggiare i trionfi azzurri nei mondiali, la divina si presenta come sempre con il suo allenatore. Questa volta però è accanto alla campionessa in una veste ben più intima.