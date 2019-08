Federica Pellegrini festeggia il compleanno a casa tra rose e... Matteo

Un compleanno tricolore e all'insegna dell'amore... “Amore in generale” proprio come aveva dichiarato la Divina dedicando la medaglia coreana alle persone a lei più vicine. Federica Pellegrini rientra in Italia per spegnere 31 candeline. Ad accoglierla in aeroporto il fratello Alessandro e la sua cagnolina Vanessa. Con lei il suo allenatore Matteo Giunta, per il quale c'è anche tanto amore. Ora la aspettano tre settimane di vacanza...