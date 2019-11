Federica Pellegrini tiene Matteo Giunta al guinzaglio Settimanale Nuovo 1 di 7 Settimanale Nuovo 2 di 7 Settimanale Nuovo 3 di 7 Instagram 4 di 7 Instagram 5 di 7 Instagram 6 di 7 Instagram 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Del loro amore si vocifera da tempo e, anche se non hanno mai ufficializzato, Federica e Matteo non fanno più nulla per nascondersi. In Valtellina passeggiano insieme come due piccioccini, tra scherzi e sguardi complici. Dopo la storia chiacchieratissima con Filippo Magnini, la Pellegrini desidera mantenere il silenzio sul privato ma, come lei stessa ha sottolineato, lei e Giunta insieme sono "molto belli" e non passano certo inosservati...

