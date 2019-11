A Livigno nevica e ogni occasione è buona per posare tra le vette innevate con la cagnolina Vanessa. Federica Pellegrini posta scatti e video dalle montagne imbiancate e tra la neve spunta sempre Matteo Giunta , il suo allenatore da 5 anni, per il quale i sentimenti non si possono più nascondere. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia in un crescendo di gesti di tenerezza.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta non si nascondono più Chi 1 di 20 Chi 2 di 20 Chi 20 di 20 Chi 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sorridono e giocano con il bulldog della nuotatrice e tra loro la serenità e l'armonia è palpabile. Anche con i genitori di Federica c'è confidenza e allegria, come mostrano gli scatti di una cena in famiglia. A settembre la Pellegrini e Giunta si erano presentati insieme alla serata di gala a Roma dedicata ai medagliati sportivi e lei aveva commentato dicendo: “Eravamo molto belli”. In tanti hanno letto in quella frase la dichiarazione di una storia d'amore perfetta, ma Federica, dopo la liaison tanto chiacchierata e mondana con Filippo Magnini, preferisce riservatezza e non ufficializza. Con Matteo si allena e si prepara ai mondiali di Tokyo in un crescendo d'amore...