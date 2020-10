Federica Pellegrini sibillina sui social: pancino sospetto e anello al dito Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Solo un giorno fa ha postato lo scatto nel suo club mentre firma il contratto scrivendo: “Un altro anno insieme... forse l’ultimo... chissà… grazie per essere stati 14anni al mio fianco senza mai avere dubbi...”. L’ultimo anno insieme perché poi lascia per fare la mamma? In realtà lei aveva già annunciato il ritiro dopo Tokyo, ma ha deciso di fare un altro anno perché hanno rimandato le Olimpiadi a luglio 2021.

Un altro indizio poche ore prima quando pubblicando il video mentre beve lo yogurt scrive: “Nuovo inizio, stesse abitudini. Continuo a nuotare e a prendermi cura del mio corpo” aggiungendo i simboli dei biberon. E poi una mano con l’anello al dito che subito ha fatto pensare all’annuncio di nozze imminenti. La nuotatrice per il momento non si sbilancia e il suo profilo è in tilt tra fan che chiedono se lascia le gare per la maternità e chi sfoglia tutti gli scatti alla ricerca di curve sospette.

