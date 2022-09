Federica Pellegrini e Matteo Giunta ancora a Venezia: dalle nozze al red carpet tra i baci

Abbracciati e innamorati in Laguna, smessi gli abiti bianchi hanno indossato un total black di coppia per calcare il red carpet della Mostra del Cinema. Un giro in gondola da marito e moglie per la ex nuotatrice e il suo ex allenatore, una sfilata tra i flash e tante coccole in hotel.

Leggi Anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta, per gli sposi party a lume di candela

Pochi giorni dopo il grande evento, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono ancora sotto i riflettori nella città natale della nuotatrice, dove ha detto sì al suo ex allenatore. Dopo il bianco il nero, la coppia ha voltato pagina partendo dall’outfit. Per calcare il red carpet del grande evento cinematografico la campionessa e il marito hanno scelto l’eleganza e la semplicità: un abito lungo con uno spacco vertiginoso e spalle scoperte per lei, smoking per lui.



“Venezia… una settimana dopo e il cappello regalato da un gondoliere…” ha scritto Federica Pellegrini postando gli scatti di spalle con il copricapo in paglia. Poi ha mostrato Matteo Giunta a letto con lo smartphone in mano. Scene di coppia, tra risate e dolcezze. La Pellegrini e Giunta hanno partecipato al “Filming Italy Best Movie Award”, dove l'ex nuotatrice ha vinto il “Best Movie Sport Award” per il documentario “Underwater”. Hanno festeggiato i primi sette giorni da marito e moglie e hanno brindato al futuro insieme.

Leggi Anche Federica Pellegrini a pranzo con le amiche a un passo dalle nozze

Affiatati più che mai, Federica Pellegrini, 34 anni, e Matteo Giunta, 39, si sono detti sì a Venezia con una cerimonia da favola nella chiesa di San Zaccaria. Dopo sono partiti alla volta di Pesaro, città natale del marito, per qualche giorno in famiglia. Federica ha postato le immagini con la nipotina Camilla (figlia del fratello di Giunta, nonché testimone dello sposo) e tutti hanno pensato che la nuotatrice stesse facendo le prove da mamma. Poi via di nuovo verso Venezia. Uno speciale ritorno in laguna per festeggiare la prima settimane da sposi (proprio lì lui le aveva chiesto la mano) e per calcare il red carpet mano nella mano.