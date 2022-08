Federica Pellegrini a pranzo con le amiche a un passo dalle nozze

Le nozze sono fissate entro la fine del mese di agosto ma la data non è stata resa nota. In attesa del sì, la Divina si gode un pranzo al bar con le amiche durante gli Europei di nuoto a Roma. I paparazzi l'hanno sorpresa a tavola impegnata in chiacchiere e confidenze tra donne.

Leggi Anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Sabaudia, prove di nozze in costume

Federica Pellegrini appare serena e rilassata mentre chiacchiera con le amiche. Sorride, mangia un piatto di pasta e lascia che una delle sue compagne le applichi un po' di make up all'angolo dell'occhio. La Divina indossa la t-shirt ufficiale delle competizioni: bianca proprio come il vestito che sfoggerà tra qualche giorno per raggiungere Matteo Giunta all'altare.



Al matrimonio ormai manca davvero poco. Federica Pellegrini e Matteo Giunta non hanno voluto rivelare la data che hanno scelto, ma altri dettagli sono trapelati. Si sposeranno a Venezia in chiesa, una decisione ben ponderata dopo aver valutato anche altre opzioni (la spiaggia, ad esempio). La città lagunare per loro ha un significato speciale: è proprio lì, in una camera d'hotel, che l'allenatore ha chiesto la mano della Divina. La regia del ricevimento nuziale è stata affidata a

Enzo Miccio

, che insieme ai futuri sposi ha scelto un giardino lussureggiante come location. Il testimone di Federica sarà suo fratello Alessandro a cui è legatissima mentre un ruolo di primo piano spetterà ai quattro cani che condivide con Matteo, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca.

Leggi Anche Addio al nubilato a sorpresa per Federica Pellegrini

"Mi agitavano di più le gare" ha detto Federica Pellegrini al Corriere della Sera a proposito delle nozze imminenti. Dopo aver collezionato medaglie nel nuoto e dopo 20 anni in vasca, la campionessa ha detto addio alle competizioni a novembre, ma aveva già annunciato il ritiro alle Olimpiadi di Tokyo. In quell'occasione ha ufficializzato la relazione con Matteo Giunta, suo ex allenatore, dopo 4 anni d'amore vissuti in clandestinità, anche se il segreto che cercavano di custodire era abbondantemente trapelato. Da lì tutto è cambiato nelle loro vite e ora stanno per coronare il loro sogno d'amore.