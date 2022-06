Federica Pellegrini: "Mi sposo in chiesa e con l'abito bianco"

"Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale", svela Federica Pellegrini che conferma a La Stampa che le nozze di fine agosto con Matteo Giunta si terranno in chiesa. E non potranno mancare all'evento i quattro cani a cui la coppia è legatissima: "Saranno presenti da comprimari", rivela.

"Noi il matrimonio che sognavamo lo abbiamo immaginato, ora tocca al nostro wedding planner,

Enzo Miccio

, metterlo in pratica. Io alzo le mani", dice la Pellegrini a La Stampa. La cerimonia si terrà a Venezia, una città cara all'ex nuotatrice e all'allenatore. Poche settimane fa avevano postato alcune foto immersi in un giardino lussureggiante, facendo salire l'acquolina in bocca ai fan.

La decisione di sposarsi in chiesa non era scontata: "Abbiamo valutato anche altre ipotesi, poi la mia storia mi ha portata lì. Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale", racconta Federica.



A suo fratello Alessandro toccherà il ruolo di testimone: "Adesso gli tocca preparare il discorso. Mi aspetto discorsi intensi durante la festa, tanto per mettere pressione. Adesso che finalmente posso darla agli altri e non averla addosso, ecco quello non mi manca. Essere caricata di aspettative e proiezioni oltre che dei miei sogni. L’unico che resterà rilassato è lo sposo", confida la Divina.

Poche settimane fa le amiche l'hanno sorpresa con un addio al nubilato a Formentera. "Non pensavo di divertirmi tanto, è stato sfrenato ma non sguaiato" ha raccontato Federica, che ha ammesso di essersi ubriacata ma "niente eccessi patetici" e di aver messo il veto alla presenza di spogliarellisti: "Mi imbarazzano".



Per dopo le nozze la Pellegrini e Giunta già fanno progetti. I figli sono in programma ma non nel breve periodo: prima si regaleranno un bel viaggio intorno al mondo, un'esperienza a lungo sognata ma sempre rimandata. La data della partenza è già stata fissata per dicembre e lei non vede l'ora.

Nella lunga intervista Federica affronta anche il tema della partecipazione delle persone trans alle competizioni sportive. "Il tema è superdelicato", ammette. Penso che si debba arrivare a definire un protocollo scientifico basato su studi attenti e formularlo al dettaglio. "Parto dal presupposto che lo sport debba essere aperto a tutti, maschi, femmine, fluidi e trans però se a livello amatoriale è giusto lasciare libere le iscrizioni, a livello olimpico bisogna garantire una competizione equa",spiega. "È un territorio ancora inesplorato, dal punto di vista fisiologico non abbiamo ancora le risposte che servono".