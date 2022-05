Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Venezia a scegliere i dettagli del matrimonio

Dopo aver vissuto per anni il loro amore nell'ombra, ora che sono finalmente alla luce del sole coinvolgono i follower nell'organizzazione del gran giorno. E così, dopo che l'ex nuotatrice ha mostrato alcune immagini "rubate" durante la scelta dell'abito, eccoli insieme a Enzo Miccio in visita alla location.

Sorridono pieni d'entusiasmo abbracciati stretti sul vaporetto, poi posano insieme a Miccio immersi in un giardino favoloso. Hanno scelto Venezia per il giorno del matrimonio, una città a loro cara. E' lì che Giunta ha chiesto la mano alla Pellegrini, dopo una cena romantica a lume di candela. Per pensare a tutti i dettagli hanno scelto il celebre wedding planner che ha organizzato tante cerimonie vip, una su tutte quella di

Le nozze di una coppia di amici qualche giorno fa sono servite a Federica e Matteo da prova generale, e ora non resta loro che concentrarsi sui dettagli per stupire follower e invitati nel loro gran giorno. "Mah… chissà come sarà…" scrive la Divina postando su Instagram gli scatti della giornata in Laguna alle prese con i preparativi. Enzo interviene subito per limitare le anticipazioni: "Che belli che siete ma mi raccomando non spoilerate troppo…"