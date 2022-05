Federica Pellegrini in festa, guarda il party di compleanno di Matteo Giunta

Innamorati più che mai.

In attesa delle nozze, ogni occasione è buona per festeggiare e brindare con gli amici. Federica Pellegrini sposerà il suo Matteo Giunta in estate, intanto gli ha preparato una festa in grande stile per i suoi 40 anni, compiuti una settimana fa. Lo ha raggiunto a Livigno, dove lui allena i nuotatori e insieme sono tornati a Verona, nel loro ristorante del cuore.