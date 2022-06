Addio al nubilato a sorpresa per Federica Pellegrini

Direzione Fromentera per il gruppo di festaiole, per qualche giorno di divertimento sfrenato tra spiaggia e locali notturni. La Divina, che a fine agosto sposerà Matteo Giunta , avverte i follower: "Se vedete cose strane nei prossimi giorni, mi hanno hackerato il profilo".

Wanda Nara e Mauro Icardi in vacanza in Africa

Leggi Anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Venezia a scegliere i dettagli del matrimonio

"Sono arrivate all'1:45" scrive Federica sui social postando le prime immagini del suo addio al nubilato. Le amiche l'hanno svegliata all'improvviso e "trascinata" con loro verso l'avventura. Su Instagram documentano le loro scorribande, con la futura sposa sempre vestita di bianco e con il velo in testa e le sue compagne di squadra con i costumi abbinati come vuole l'usanza.

Un tuffo in piscina appena arrivate e poi risate e scherzi a non finire. In spiaggia si rilassano, ma soprattutto si divertono. Ballano la Macarena, e la Pellegrini improvvisa uno stacchetto imitando Marilyn Monroe "dopo due birre", confessa. La notte la festa continua nei locali dove si scatenano come matte. Il countdown per le nozze con Giunta è iniziato nel modo più divertente possibile.