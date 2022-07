Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Sabaudia, prove di nozze in costume

Manca ormai un mesetto alle nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La nuotatrice e l’istruttore si sono rifugiati nel Lazio per qualche giorno di riposo e di preparazione in vista del matrimonio che si terrà a fine agosto in Laguna. Con la coppia c’è anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, molto amico della Divina.

Prima l’addio al nubilato con le amiche a Formentera, poi un viaggio modaiolo a Lisbona e ora una tappa a Sabaudia per un po’ di mare, tuffi e romanticismo. Un’estate che sa molto di luna di miele quella della ex nuotatrice e del suo ex allenatore che sono volati da una spiaggia all’altra da soli, in compagnia, per lavoro o per diletto, sempre insieme e sempre innamoratissimi. In costume da bagno è l’habitat ideale per i due e quindi via ai viaggi sulla sabbia.

L’ultima tappa potrebbe essere il litorale laziale dove Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno fatto visita a Giovanni Malagò che li accompagnerà alle nozze a Venezia. La cerimonia sarà in grande stile e l’emozione sarà tanta anche per una campionessa del mondo.

