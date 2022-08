Federica Pellegrini e Matteo Giunta, per gli sposi party a lume di candela

Nozze da favola per un giorno indimenticabile. Dopo la cerimonia nella chiesa di San Zaccaria, la coppia e i 160 invitati si sono trasferiti all'Isola delle Rose, in un esclusivo resort con vista su Venezia e sulla Laguna. E la festa è andata avanti fino a notte fonda

Mentre gli invitati si sono trasferiti su imbarcazioni private la coppia si è concessa un drink e delle foto. E poi stata accolta al suo arrivo al JW Marriott Venice Resort da lunghi applausi. L'allestimento del party, dall'atmosfera romantica, è stato curato da

Enzo Miccio

, con un tema floreale e un tripudio di bianco e di verde. A caratterizzare il tutto candele e luci soffuse.

Federica è arrivata al tavolo della cena portata in braccio da Matteo. Per il momento del taglio della torta poi è arrivato l'immancabile cambio d'abito. La Pellegrini è così passata dal vestito da sposa con scollo a barchetta a un abito color avorio con una scollatura profondissima. Eleganti e sexy per il taglio di una torta d'autore: l'ha realizzata infatti

Iginio Massari

, presente anche lui alle nozze insieme a sua figlia Debora.