E' il grande giorno di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: i dettagli del matrimonio a Venezia

Il grande giorno di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è finalmente arrivato.

La coppia ha scelto il 27 agosto 2022 e la splendida cornice di Venezia per celebrare il proprio matrimonio e giurarsi amore eterno. I due sono arrivati nella città veneta prima dei loro ospiti, 160 tra amici e parenti, per poterli accogliere ad uno ad uno e organizzare per loro una colazione per farli conoscere e rilassare.