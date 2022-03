Federica Pellegrini in crociera con la mamma a tutto relax

Sui social racconta le loro avvenutre e condivide i momenti più divertenti, dai cocktail in spiaggia (rigorosamente analcolici e a base di frutta) ai tuffi nel mare cristallino, ma anche le serate davanti alla tv nella cabina della nave. Mamma e figlia si dedicano qualche giorno solo per loro: esiste modo più dolce per ricaricare le pile?

La prima tappa del viaggio è in Arabia Saudita. Federica e Cinzia scendono dalla nave e si godono una giornata in spiaggia. L'album delle foto è imperdibile, con la campionessa di nuoto che se la spassa in acqua e sua madre che si rilassa sull'altalena che dondola tra le onde. Insieme si divertono come matte, si vede che il loro rapporto è fatto di affetto e complicità. "Prima uscita e secondo giorno di navigazione… ancora bianche latte ma si prevede sole, sole e ancora sole" scrive l'ex nuotatrice postando le foto.



Di giorno in spiaggia si godono il mare, la sera a cena si lasciano andare ai brindisi. La nave salpa e, una volta allontanatasi dalle coste arabe dove l'alcol è vietato, diventa lecito godersi un bel bicchiere di vino rosso. La Pellegrini e sua madre alzano i calici per festeggiare con i follower, già cariche per la prossima avventura. Chissà dove le porterà la nave? Aspettiamo i racconti social...

