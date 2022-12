Federica Pellegrini e Matteo Giunta finalmente in luna di miele

I due hanno scelto le Maldive come scenario per il loro viaggio romantico e sui social non mancano le cartoline dedicate ai follower. L'ex nuotatrice posa in costume e con i capelli scompigliati, poi abbraccia il marito per qualche dolcissimo selfie di coppia. La vacanza è appena iniziata e loro già fanno sognare.

"Finalmente la nostra luna di miele (quella banale, qualcuno capirà)... Sì siamo un po’ bianchini", scrive Federica Pellegrini su Instagram postando le foto. Lei e Matteo Giunta sognano da tempo un viaggio intorno al mondo, sempre rimandato per i rispettivi impegni professionali. Avevano anche progettato di fare un giro degli Usa, ripercorrendo le tappe dei loro luoghi del cuore, ma alla fine hanno scelto il totale relax in un vero paradiso terrestre.



Le foto per i social - Per i suoi costumi, Federica Pellegrini resta in tema con le feste natalizie e sceglie il rosso. Prima un modello intero, simile a quelli che ha indossato tante volte per le gare di nuoto, e si mette in posa con i colori del tramonto che accendono il cielo e si riflettono sull’acqua. Poi regala ai follower anche un selfie in bikini, con gli addominali scolpiti in mostra. Matteo Giunta in maglietta e shorts è il perfetto vacanziero: "Lo stile non va a pile", scherza sua moglie commentando il look.

Le nozze a Venezia - Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono detti sì a Venezia in agosto davanti a 160 inviati e tantissimi fan e curiosi. Dopo la cerimonia nella chiesa di San Zaccaria, la festa è proseguita sull'Isola delle Rose in un resort esclusivo dove la coppia ha sorpreso tutti con un tango appassionato.



La storia d'amore - Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono frequentati per quattro anni prima di uscire allo scoperto. Lui, che all'epoca in cui è sbocciato l'amore era il suo allenatore, è anche il cugino di Filippo Magnini, ex della Divina. I gossip su una relazione tra loro sono sempre stati accesi, ma la coppia non ha confermato finché l'ex nuotatrice non ha detto addio alle gare. Un anno dopo hanno coronato il loro sogno con il matrimonio, e ora con la luna di miele alle Maldive aggiungono un capitolo in più alla loro storia da favola.