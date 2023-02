Federica Pellegrini, lo sfogo sui social: "Figli? Se non venissero non mi sentirò meno realizzata"

Lo sfogo social

Da quando Federica Pellegrini si è sposata con Matteo Giunta, ad agosto 2022, tanti fan vedono come successivo passo al matrimonio la maternità. L'ex campionessa ha affrontato il tema rivolgendosi ai follower e chiarendo la questione senza peli sulla lingua: "Non è tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita". Spiegando poi il suo punto di vista: "Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Se Dio vorrà arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”, ha sbottato.