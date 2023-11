Manca poco al parto della ex nuotatrice e suo marito non sta più nella pelle; i due si godono le ultime settimane di relax a Livigno in attesa di diventare mamma e papà

Quando nasce la figlia di Federica Pellegrini? Federica Pellegrini e Matteo Giunta si godono un periodo di gioia e amore in mezzo alla neve a Livigno, dove hanno deciso di trascorrere l'autunno e gli ultimi mesi di gravidanza della ex nuotatrice. La loro prima figlia dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno. "Vediamo quando deciderà di presentarsi al mondo", ha detto l'allenatore di nuoto al settimanale Chi che li ha sorpresi in montagna. Il pancione della ex campionessa di nuoto si sta facendo grosso ed è ben visibile sotto gli indumenti pesanti.



Federica Pellegrini presto mamma, la gioia di Matteo Giunta "E' un momento bellissimo, non potevo e non posso chiedere altro", ha detto Matteo Giunta, al settimo cielo per la dolce attesa di Federica Pellegrini. E riguardo al suo futuro da papà dice: "L'arrivo della piccola sposterà di molto gli equilibri all'interno della nostra famiglia, dovremo bilanciare tutto di nuovo, ma penso che anche quella sarà una parte importante e piacevole della nostra crescita".

Matteo Giunta, che padre sarà per la figlia di Federica Pellegrini? L'arrivo di una figlia porterà grandi cambiamenti anche a livello personale, e non sono all'interno della coppia. Di questo Matteo Giunta è consapevole. "Se per indole non sono molto geloso e non sono molto possessivo, credo che questa cosa potrà cambiarmi molto, potrei essere molto geloso della bimba. Per il resto sarà tutta una scoperta". E sulle sue aspettative per il futuro dice: "E' ovvio che me la sono immaginata, ma so anche che diventare genitori è un'esperienza magnifica e magnificamente difficile: voglio vivermela il più serenamente possibile e cercando di fare meno previsioni ed errori possibili. Poi qualcuno lo faremo, ma fa parte di questo gioco bellissimo".



Come Federica Pellegrini ha scoperto di essere incinta Federica Pellegrini ha scoperto di essere incinta con un classico test casalingo, dopo qualche giorno di ritardo del ciclo. E' stata lei a raccontare di aver affidato a Matteo Giunta, con cui di recente ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio, il compito di controllare l'esito. Di quell'istante che ha cambiato per sempre la loro vita, lui racconta: "E' stato un momento molto bello e lo è stato talmente tanto che non mi ricordo di essere stato io il primo a vedere quella striscetta: mi ricordo la gioia immensa di quando ci siamo abbracciati e commossi, ma ho totale nebbia del momento precedente". E poi ha proseguito: "Subito dopo ci siamo fermati e ci dicevamo: 'Calma, i primi tre mesi sono i più difficili". Dopo settimane di voci che si rincorrevano e pancini sospetti che si intravedevano, la coppia ha annunciato la gravidanza della Divina con un divertente e ironico video social.

La bella gravidanza di Federica Pellegrini "Federica Pellegrini ha vissuto una gravidanza da metterci la firma, speriamo che vada avanti così!" ha detto Matteo Giunta al settimanale Chi. Ormai manca davvero poco: la ex campionessa di nuoto è incinta di sette mesi e mezzo e il pancione è incontenibile. "Mi sono informata sul parto in acqua, è una cosa che mi piacerebbe. È un ambiente che conosco bene, conosco soprattutto bene il modo in cui il mio corpo ci si adatta", aveva raccontato qualche settimana fa a Silvia Toffanin nel salotto di "Verissimo".