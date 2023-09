In passato tra le montagne di Livigno Federica Pellegrini si era allenata sotto la guida di Matteo Giunta per affrontare competizioni importanti. Ora rivive la serenità delle vette in veste di moglie, visto che la coppia ha da poco festeggiato il primo anniversario di nozze, e da mamma e con una missione importante: trasmettere passione per la piscina ai bambini. Il progetto che la coppia sta portando avanti è quello della Fede Academy, una vera accademia di nuoto per i ragazzini. “Si tratta di un’idea che io e Matteo abbiamo nel cuore – ha detto la Pellegrini - in un luogo a noi caro, un po’ casa nostra”.

Un anno di nozze Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati a Venezia l’anno scorso e a Parigi hanno festeggiato l'anniversario da marito e moglie. “E’ già passato un anno. Un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure... È passato un anno e già quei vestiti non ci vanno più bene... per fortuna i nani sono rimasti 4 ma dormono sempre in mezzo a noi come la prima notte di nozze... c’è una Meringa in arrivo... E' passato un anno ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta... con ogni millimetro del mio corpo... Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti... Ci stiamo provando da un anno" ha scritto Federica a corredo di un video del matrimonio. Matteo Giunta ha risposto: "Vivendo il sogno, io e te (e Meringa) insieme in questo viaggio meraviglioso!".