Durante la giornata a spasso per le vie di Parigi, è Federica Pellegrini a inquadrare Matteo Giunta mentre imita Rocky davanti alla scalinata. La sera invece è la ex nuotatrice ad essere protagonista davanti all'obiettivo, con il minidress bianco e scintillante di lustrini che le accarezza il pancione. La Divina regala anche uno scatto sexy sotto la doccia, inquadrando solo la sua gamba nuda che stuzzica la fantasia senza mostrare troppo.

L'anniversario social

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati il 27 agosto 2022 e hanno celebrato l'anniversario di nozze anche sui social, scambiandosi dediche d'amore."È già passato un anno. Un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure... È passato un anno e già quei vestiti non ci vanno più bene... per fortuna i nani sono rimasti 4 ma dormono sempre in mezzo a noi come la prima notte di nozze... c’è una Meringa in arrivo... E' passato un anno ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta... con ogni millimetro del mio corpo... Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti... Ci stiamo provando da un anno" ha scritto la ex nuotatrice postando un video del giorno del matrimonio. E suo marito ha replicato: "Vivendo il sogno, io e te (e Meringa) insieme in questo viaggio meraviglioso!", postando scatti inediti.