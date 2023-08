La campionessa ha scritto un tenero post per Matteo Giunta con un possibile indizio sul nome della bimba in arrivo

La campionessa sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita e con il marito è in attesa della sua prima figlia. Del cui possibile nome, i fan più attenti, credono di aver individuato qualche indizio nel messaggio social: "C'è una Meringa in arrivo", scrive l'ex nuotatrice e quella M maiuscola ha fatto pensare a molti che possa essere la lettera con cui comincerà il nome della bimba in arrivo a dicembre.

Federica Pellegrini festeggia il primo anniversario di nozze con Matteo Giunta gli dedica un tenero post su Instagram: "Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti".

I ricordi del bellissimo giorno di nozze a fine agosto dell'anno scorso scorrono negli scatti inediti che la Divina ha postato insieme alla dedica per mostrare tutta la sua felicità: "Un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure... È passato un anno e già quei vestiti non ci vanno più bene. Per fortuna i nani sono rimasti 4 ma dormono sempre in mezzo a noi come la prima notte di nozze. C'è una Meringa in arrivo. E’ passato un anno ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta…con ogni millimetro del mio corpo. Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti. Ci stiamo provando da un anno. Auguri Amore Mio".

Il matrimonio Federica Pellegrini si è sposata nel pomeriggio di sabato 27 agosto nella Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco, con il suo ex preparatore Matteo Giunta. E' arrivata sorridente, apparentemente rilassata, in un abito in mikado di seta bianco perla creato per lei da Nicole Milano, spalle scoperte e un lungo velo punteggiato di piccoli fiori di pizzo, a riprendere il fiore più grande della coroncina posta sui capelli appena ondulati, liberi sulle spalle.



Ad assistere alla cerimonia un parterre di amici e parenti: dal fratello Alessandro che le ha fatto da testimone, a Iginio Massari, creatore della torta nuziale, dal presidente del Coni Giovanni Malagò a Luca Cordero di Montezemolo. Ma soprattutto tanti colleghi, come Nicolò Martinenghi, Marco Orsi, Luca Pizzini, Domenico Fioravanti. Un matrimonio che ha mescolato tocchi glamour, voluti dal 'regista' dell'evento Enzo Miccio, che ha riempito la chiesa di enormi ceste di rose e ortensie bianche, a momenti più intimi e familiari, come l'abbraccio del papà di Federica, Roberto, al neo genero e il gesto affettuoso di aggiustargli il papillon.