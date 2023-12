Federica Pellegrini e il flirt con Alberto Tomba, ecco la verità

Federica Pellegrini presto (finalmente) mamma

Ormai per Federica Pellegrini il conto alla rovescia è iniziato e sua figlia sta per nascere. La sua gravidanza era attesissima dai follower che non la smettevano di domandarle quando avrebbe messo in cantiere un bebè: "Mi aspettavo che la gente si chiedesse quando sarei diventata mamma, non con tanta insistenza. Sono passata dal dover nuotare al dover figliare. C’erano messaggi invadenti sul profilo Instagram che fortunatamente si è automoderato con reazioni tipo 'finitela'" ha raccontato. E ha commentato: "C’era una quota di romanticismo nella curiosità, purtroppo pure tanta arretratezza: in Italia c’è ancora chi vede la donna nella casella mamma". Prima di affrontare la nuova avventura lei ha realizzato i suoi sogni e si è tolta molti sfizi: "Ho imparato a sciare al pelo e dovrei essermi tolta sfizi da brividi per un po’, ho ancora tanti viaggi in programma e li metto in pausa".