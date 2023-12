L’arrivo della sua “meringa” come dolcemente chiamano il bebè la ex nuotatrice e il marito Matteo Giunta, è atteso tra pochi giorni, ma intanto lei si diverte a rispondere alle domande sulla gravidanza e davanti a Diletta Leotta nel suo podcast sulle mamme non si tira indietro nemmeno davanti alle risposte più scomode. “Se mia figlia potrà uscire con il suo allenatore? Dipende” dice sorniona.

Tgcom24

Quando partorisce Federica Pellegrini “Il parto è previsto fra Natale e Capodanno, la data indicativa è il 29 dicembre. Mia mamma tifa affinché la bimba nasca il 30 dicembre, giorno del suo compleanno, mentre mio papà vorrebbe che la bimba nascesse nel 2024, l’anno olimpico” ha confessato Federica Pellegrini a Diletta Leotta in una lunga chiacchierata tra mamme. Il nome della bimba ancora non si sa, i due genitori la definiscono “meringa” in attesa di far sapere ai follower come si chiamerà. Del parto invece si sanno alcuni dettagli, svelati dalla stessa ex nuotatrice: “Mi piacerebbe partorire nel mio elemento naturale, nell'acqua, non tanto per quello che è scientificamente provato, ma proprio perché mi sentirei più a mio agio”.

Federica Pellegrini dall'addio al suo ex Filippo Magnini alle nozze con il marito Matteo Giunta Federica Pellegrini ha sposato il suo allenatore Matteo Giunta di cui si è innamorata quando è finito la storia con Filippo Magnini. Ecco allora che durante il podcast della Leotta è arriva la domanda più scomoda di tutte per la ex nuotatrice: “La piccola potrà uscire con il suo allenatore?”. “Questa è cattivissima, siete stati un po’ st... — ha risposto Federica Pellegrini divertita —. Ovviamente potrà farlo, ma non da piccola. E dipenderà da quanti anni avrà il suo allenatore. A me è successo dopo essere uscita da una storia importate durata tanti anni. Non avevo mai pensato a Matteo sotto una diversa ottica e ho cominciato tutto ad un tratto a vederlo in modo diverso. Per la prima volta nella mia vita sono io che mi sono lanciata nel vuoto. Lui, invece, me l’ha fatta sudare. Sapendo come funzionano le cose nel nostro mondo, voleva evitare di sporcare la sua immagine di allenatore per una cosa in cui inizialmente forse non credeva al 100%. Poi evidentemente quando ha capito che sarebbe stata una cosa importante si è lasciato andare. C’è voluto tempo per convincerlo”.