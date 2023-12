Federica Pellegrini: "Mia figlia spero non nasca con i botti"

Il desiderio di un parto in vasca lo aveva già espresso qualche settimana fa nel salotto di "Verissimo". "Mi sono informata sul parto in acqua, è una cosa che mi piacerebbe. È un ambiente che conosco bene, conosco soprattutto bene il modo in cui il mio corpo ci si adatta", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

"Abbiamo scelto il nome"

In precedenza Federica Pellegrini aveva dichiarato che la bimba sarebbe arrivata sotto Natale, mentre ora la data prevista e nei giorni vicino a Capodanno. Per ora l'ex campionessa si gode il pancione, senza pensare troppo a come cambierà la sua vita nel giro di qualche settimane. "In questo momento sono completamente incosciente, vivo nell'incoscienza del primo figlio. Vedremo come andrà", ha confessate ospite della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora". La bimba in arrivo ha già un nome, ma per ora è top secret: "Lo abbiamo scelto ma non lo sa praticamente nessuno". Un indizio però l'ex campionessa lo dà: "E' formato da sette lettere". Per ora la piccola è conosciuta dai follower della coppia con il nomignolo di Meringa.