Federica Pellegrini in montagna con Matteo Giunta, tra poco sarà mamma Federica Pellegrini sarà mamma entro la fine dell'anno e lei e Matteo Giunta si godono gli ultimi momenti da piccioncini prima di allargare la famiglia. "Non so come sarà" scrive la ex nuotatrice pubblicando qualche scatto. Condivide con i follower le passeggiate con i cani nei boschi, la magia dell'autunno che colora i prati... e anche le risate con il marito. Prima lui la prende in giro per aver carbonizzato due fette di pane che avrebbe dovuto tostare, poi è la Divina a vendicarsi e a deriderlo per aver fatto lo stesso errore.

Federica Pellegrini felice di diventare mamma Federica Pellegrini è al settimo cielo all'idea di diventare mamma. Da quando ha annunciato la gravidanza, con un post social a luglio, coccola il pancione con orgoglio. Le voci sulla dolce attesa circolavano da qualche giorno quando è uscita allo scoperto con un video su Instagram. Anche sua madre Cinzia Lionello non vede l'ora di diventare nonna: "Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio", ha detto.

Federica Pellegrini presto mamma: quando partorisce, sesso del bebè e foto col pancione Federica Pellegrini avrà una figlia: entro la fine dell'anno è in arrivo una bambina per lei e Matteo Giunta che non vedono l'ora di diventare mamma e papà. A proposito del parto imminente l'ex nuotatrice ha rivelato: "Conosco bene il mio corpo, il modo in cui si adatta all'acqua, propenderei per tornare lì dentro". Il nome della bimba è già stato scelto, ma resta top secret. Sui social pubblica le foto con il pancione che lievita ed è sempre più esplosivo.