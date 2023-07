Federica Pellegrini è caduta dalla scala: ecco come sta

Incidente domestico per la Divina che si è procurata un'emorragia oculare

"Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba... Maledetto cambio armadi... tutto ok, poteva andare molto peggio" aveva scritto Federica Pellegrini su Instagram accompagnando un suo primo piano in cui è evidente tutta la sua sofferenza. I follower sono in allarme ma lei, dopo la visita di controllo, li rassicura: "La piccola emorragia oculare si è riassorbita. Continuo ad essere un po' robotica ma tutto molto meglio", scrive prima di pubblicare nuovi scatti di questi ultimi giorni.



Matteo sempre al suo fianco Per fortuna, in questi attimi di paura, Federica Pellegrini ha potuto contare sull'appoggio e sull'amore di Matteo Giunta. I due si sono sposati ad agosto 2022 dopo anni di relazione vissuti perlopiù nell'ombra. Hanno cercato di mantenere il riserbo sui loro sentimenti finché il loro legame era anche di natura professionale poi, una volta che la Divina si è ritirata dalle competizioni di nuoto, sono usciti allo scoperto. "Ci sentiamo ancora 16enni" ha detto lei all'indomani dalle nozze.