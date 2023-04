Federica Pellegrini in Sicilia, vacanze con polemiche alla Scala dei Turchi

La Scala dei Turchi violata, polemiche e divieti

Federica Pellegrini durante il suo tour siciliano con mamma, papà e il fratello Alessandro, ha visitato anche la Scala dei Turchi facendosi un selfie con la marna bianca alle sue spalle. Nell’immagine che è apparsa nelle Storie si vedono i turisti arrampicati a scattarsi foto sul tratto di costa dove non si può accedere. La ex nuotatrice ha scritto polemica: “Non abbiamo capito se vietato l’accesso era solo per noi o per tutti” riferendosi proprio alla gente sullo sfondo dell’immagine che violava le disposizioni. Un’ordinanza, infatti, vieta di entrare perché alto è il rischio di frane e crolli. Alla Pellegrini ha replicato la sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca: “L'amministrazione comunale avvierà un'attività di verifica, per individuare gli incivili, allo stato ignoti, che hanno violato i cartelli e le ordinanze nonché lo sbarramento, facendo accesso sulla marna bianca della Scala dei Turchi, svilendo, così, il rigoroso rispetto per l'ambiente mostrato dalla stragrande maggioranza dei visitatori, come la campionessa olimpica Federica Pellegrini, che da sportiva ed abituata a rispettare le regole, ha postato alcuni incivili che, senza tenere conto di ordinanze e sbarramenti ivi allocati, hanno violato i divieti''.