Per Diletta Leotta quella del peso non è un'ossessione: "Solo durante la gravidanza perché il mio ginecologo mi obbligava a pesarmi" ha spiegato, ammettendo invece di essere molto attratta dallo specchio. Del resto, non fa fatica a confessare: "Se ti esponi su Instagram, se stai davanti a una telecamera, un filo di narcisismo è inevitabile. E poi se non è troppo credo anche sia sano". Sui social si mostra sempre nella sua forma migliore, sensuale e provocante. Le piace piacere, ma non schiava dei like: "Li guardo per pura curiosità narcisistica, ma non mi cambiano né l’umore né la giornata". Anche dei commenti degli hater non si cura poi molto: "Lasciano il tempo che trovano, spesso sono gli stessi che poi incontri per strada e ti dicono che sei un fenomeno. Metto un muro e non mi lascio scalfire".