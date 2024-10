Solo tre mesi dopo le nozze, celebrate a luglio a Vulcano, si erano fatte avanti le prime voci che volevano in crisi Diletta Leotta e Loris Karius. Dopo i festeggiamenti per il compleanno della conduttrice tv e di sua figlia, entrambe nate il 16 agosto, per un po' marito e moglie non si sono fatti vedere insieme sui social. Tanto è bastato per mettere in dubbio la solidità del matrimonio, a cui si sono aggiunti gli scatti che ritraevano il calciatore in atteggiamento complice con Michelle Hunziker. Diletta e Loris hanno prontamente smentito con una foto che testimonia il loro grande amore e la serenità in famiglia, e le immagini del weekend in famiglia mettono definitivamente fine a qualunque possibilità di equivoco.