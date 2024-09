Diletta Leotta svela il primo dettaglio de "La Talpa"

Diletta Leotta è già al lavoro e via social si riprende in quello che sembra il camerino de "La Talpa", reality di cui sarà conduttrice in autunno. Davanti allo specchio mostra ai follower il suo look: décolleté gialle, pantaloncini e felpina ufficiale del programma. La Leotta zooma poi sul logo e svela così il primo dettaglio: si vede un'impronta digitale gialla con la scritta "La Talpa - Who is the Mole?". Sarà quindi questo il titolo ufficiale del programma.