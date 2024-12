Diletta Leotta ha scelto una selezione di foto bellissime e sensuali per raccontare la sua vacanza in Florida. Gli scatti in bikini color oro sulla spiaggia hanno catturato i like dei fan, ma anche le immagini seducenti in abito da sera sono state apprezzate. “Pazzesca”, “Che meraviglia” hanno scritto a corredo degli outfit con top corto e gonna lunga o con spacco profondissimo sulla gamba. Chissà se poi come ha raccontato lei: "Amo essere wow, ma a luci spente sono nature".