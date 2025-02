Diletta Leotta alle Maldive in bikini: “Benvenuti in paradiso”

Diletta Leotta e Loris Karius stanno insieme dal 2022, anno in cui si sono conosciuti per caso in un ristorante di Parigi durante la settimana della moda. Per lei è stato un colpo di fulmine: "Quando l'ho visto entrare in un ristorante, mi sono girata dalle mie amiche e ho detto: Ragazze, questo è l'uomo della mia vita. L'ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così" aveva raccontato la Leotta a “Verissimo”. Poi l’evoluzione del loro amore è stata rapidissima: Diletta è rimasta incinta di Aria, nata nell’estate 2023, il giugno successivo la speaker e Karius si sono sposati con una cerimonia da favola a Vulcano. Ora lei vive a Milano, il giocatore tedesco milita nello Schalke 04 ma appena può Karius corre da Diletta e Aria in Italia.