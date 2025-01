Il fatto che Diletta Leotta sia tra i volti più popolari della tv italiana per lui non rappresenta una difficoltà, però sottolinea: "In Italia riconoscono di più Diletta, all’estero la situazione si ribalta". Precisa anche: "Non ho nessun problema con la sua popolarità, sono felice del suo successo televisivo. Non sono un uomo all’antica, ciascuno ha la sua carriera e cammina sulle sue gambe, ci supportiamo a vicenda. Accettarsi è l’unico modo per far funzionare una relazione".