"Loris Karius ha subito un infortunio muscolare strutturale al polpaccio sinistro poco prima dell'intervallo nella partita in trasferta contro la SpVgg Greuther Fürth. Questa diagnosi è stata confermata da un esame diagnostico per immagini effettuato lunedì. Non potrà più scendere in campo per il resto della stagione", si legge nel comunicato dello Schalke 04. Durante la sfida di Bundesliga 2 contro il Greuther Furth, Loris è stato vittima di un duro scontro di gioco che gli ha provocato una lesione al polpaccio. Per il marito di Diletta Leotta, tornato in campo nella seconda metà del campionato, questo incidente smorza sul nascere i sogni di riscatto.