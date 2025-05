Elodie e Iannone: spunta un anello, nozze in vista?

Anche Andrea Iannone ha parlato del loro amore, anche se il primo incontro con Elodie non è stato rose e fiori. Intervistato da Alessandro Cattelan per "Supernova" ha confessato: "Quando ci siamo visti la prima volta a Milano, mi aveva invitato Diletta Leotta, e lei non era molto contenta, perché c’era un'unica sedia libera vicino a lei e c’era già una signora con un telefonino che faceva i video. Non mi ha rivolto la parola, zero. Poi siamo andati a cena tutti insieme. È arrivata la crema catalana, Elodie era di fronte a me. Le ho chiesto: 'Vuoi?'. E lei fa 'No, no, faccio da sola'. Io ho pensato 'ma vai a ....'. Una settimana dopo ci ritroviamo in Puglia a un compleanno e quando la vidi affacciata sul balcone sopra il mio e la salutai dicendo: 'Buongiorno, sergente'. Dopo ci siamo messi a bordo piscina a parlare e non ci siamo mai lasciati, siamo stati tutta la vacanza insieme, appiccicati. Come se fossimo fidanzati da dieci anni".