Elodie, ritorno di fiamma con Marracash? Il like "sospetto" sui social

© Ansa
È bastato un semplice like per far riaccendere il gossip tra Elodie e Marracash. La cantante romana ha pubblicato su Instagram un carosello di immagini che ritraggono il suo cenone di Natale tra pietanze, spuntini e giochi in tavola in compagnia di famiglia e parenti. Piccolo particolare: non compare Andrea Iannone, conosciuto nell'estate 2022 e con cui, secondo voci, starebbe vivendo un periodo di crisi. E a non sfuggire all'occhio attento degli utenti social c'è il "mi piace" di Marracash, rapper con cui Elodie ha avuto una storia intensa e tormentata in passato. Un ritorno di fiamma?
Il grande assente nelle foto di Elodie è Iannone. La cantante e il pilota si sono conosciuti nel 2022, durante l'estate. "Ero in Puglia, a un compleanno di un amico in comune. È scattata immediatamente una roba così", ha raccontato Iannone. Un'attrazione immediata, che però ha subito dovuto fare i conti con la situazione sentimentale dell'artista: "Lei aveva questa relazione, quindi si è prima lasciata. Non è mai successo niente e ci siamo sempre rispettati".
A far decollare la storia è stato il compleanno di Diletta Leotta (che ha recentemente annunciato una nuova gravidanza), dove hanno deciso di fidanzarsi. "Mi ci sono buttato ma è venuto tutto molto naturale, non potevamo farne a meno. Noi ci prendiamo in tutto, non c'è qualcosa in cui non ci prendiamo", ha detto ancora Iannone.
Poi, nel luglio 2025, le voci di una crisi di coppia: sul Web si ipotizzava proprio un riavvicinamento tra la cantante e il suo ex Marracash. Voci spazzate via da uno scatto pubblicato su Instagram da Elodie, in cui bacia dolcemente il pilota. Ora, il carosello delle foto di Natale con l'assenza di Iannone e il like di Marracash che riaccende il gossip.
La storia tra la cantante romana e il rapper è durata, secondo le cronache di gossip, due anni (dal 2019 al 2021). La rottura, dolorosa per entrambi, ha ispirato diverse canzoni, tra cui Lei di Marracash (con riferimenti al vestito di Elodie) e Due di Elodie, che riflette il loro legame e la separazione.