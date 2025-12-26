Elodie, ritorno di fiamma con Marracash? Il like "sospetto" sui social

Il grande assente nelle foto di Elodie è Iannone. La cantante e il pilota si sono conosciuti nel 2022, durante l'estate. "Ero in Puglia, a un compleanno di un amico in comune. È scattata immediatamente una roba così", ha raccontato Iannone. Un'attrazione immediata, che però ha subito dovuto fare i conti con la situazione sentimentale dell'artista: "Lei aveva questa relazione, quindi si è prima lasciata. Non è mai successo niente e ci siamo sempre rispettati".