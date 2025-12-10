Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
LA FOTO CON IL PANCIONE

Diletta Leotta incinta: l'annuncio su Instagram

"Questo Natale non potevamo desiderare un regalo più bello", ha scritto sui social la conduttrice, che diventerà mamma per la seconda volta

10 Dic 2025 - 18:38
© Instagram

© Instagram

"Questo Natale non potevamo desiderare un regalo più bello. Aria sta diventando sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio". Con un post su Instagram Diletta Leotta, 34 anni, ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio insieme al marito Loris Karius, 32 anni. La conduttrice ha pubblicato una foto sui social in un cui, sorridente e distesa sul divano, si fa accarezzare il pancione da Karius e dalla primogenita Aria.

Leggi anche

Diletta Leotta: “Mia figlia Aria è trilingue, ma tedesca inside”

Diletta Leotta in vacanza con Elodie: nuovi scatti e una famiglia sempre più grande

La storia d'amore con Karius

 Diletta Leotta è sentimentalmente legata al calciatore Loris Karius dal 2022. La loro primogenita, Aria, è nata ad agosto 2023. L'anno dopo, a giugno 2024, i due sono convolati a nozze. Ora, a dicembre 2025, l'annuncio del secondo figlio.

Le voci (smentite) di crisi

 La scorsa estate erano circolate voci che insinuavano una presunta crisi nella coppia. "Malelingue" smentite dopo che il settimanale Chi aveva paparazzato Leotta e Karius a Ibiza, con la figlia Aria. Nelle immagini pubblicate, la conduttrice sportiva e il calciatore si scambiavano baci appassionati sotto il sole delle Baleari. In quell'occasione, i due si erano mostrati più uniti che mai. Una grande complicità suggellata ora dall'annuncio della nuova gravidanza.

Diletta Leotta e Loris Karius a Ibiza, l’album della vacanza d’amore

1 di 19
© Chi
© Chi
© Chi

© Chi

© Chi

"Ho voglia di altri figli"

 Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato del desiderio di allargare la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina".

Visualizza il post su Instagram
 

Ti potrebbe interessare

diletta leotta
loris karius

Sullo stesso tema