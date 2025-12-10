Diletta Leotta incinta: l'annuncio su Instagram

Diletta Leotta e Loris Karius a Ibiza, l’album della vacanza d’amore
© Chi
© Chi
"Questo Natale non potevamo desiderare un regalo più bello", ha scritto sui social la conduttrice, che diventerà mamma per la seconda volta
"Questo Natale non potevamo desiderare un regalo più bello. Aria sta diventando sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio". Con un post su Instagram Diletta Leotta, 34 anni, ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio insieme al marito Loris Karius, 32 anni. La conduttrice ha pubblicato una foto sui social in un cui, sorridente e distesa sul divano, si fa accarezzare il pancione da Karius e dalla primogenita Aria.
Diletta Leotta è sentimentalmente legata al calciatore Loris Karius dal 2022. La loro primogenita, Aria, è nata ad agosto 2023. L'anno dopo, a giugno 2024, i due sono convolati a nozze. Ora, a dicembre 2025, l'annuncio del secondo figlio.
La scorsa estate erano circolate voci che insinuavano una presunta crisi nella coppia. "Malelingue" smentite dopo che il settimanale Chi aveva paparazzato Leotta e Karius a Ibiza, con la figlia Aria. Nelle immagini pubblicate, la conduttrice sportiva e il calciatore si scambiavano baci appassionati sotto il sole delle Baleari. In quell'occasione, i due si erano mostrati più uniti che mai. Una grande complicità suggellata ora dall'annuncio della nuova gravidanza.
© Chi
© Chi
Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato del desiderio di allargare la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina".