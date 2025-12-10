Diletta Leotta incinta: l'annuncio su Instagram

"Questo Natale non potevamo desiderare un regalo più bello. Aria sta diventando sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio". Con un post su Instagram Diletta Leotta, 34 anni, ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio insieme al marito Loris Karius, 32 anni. La conduttrice ha pubblicato una foto sui social in un cui, sorridente e distesa sul divano, si fa accarezzare il pancione da Karius e dalla primogenita Aria.